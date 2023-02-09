Все о Докторе Тан. Сезон 1
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Все о Докторе Тан
1-й сезон

Все о Докторе Тан (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.22022, DR. TANG 36 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Медицинская дорама о любви на фоне новейших достижений кардиохирургии. Востребованная специалистка в своей отрасли, кардиохирургиня Тан Цзя Юй, проработав много лет за границей, возвращается в родной Китай. Ей предстоит возглавить кардиологический центр при больнице города Анькань и курировать проект по созданию искусственного сердца. Сначала подчиненные относятся к заезжей директрисе настороженно, но ряд успешно проведенных операций заставляет персонал поверить в доктора Тан. А молодой анестезиолог Е И Мин и вовсе в нее влюбляется. Ответит ли героиня на чувства коллеги и как на ее жизнь повлияет внезапное возвращение бывшего мужа, будет ясно, если смотреть сериал «Все о докторе Тан» (2022) онлайн на Wink с русской озвучкой.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Все о Докторе Тан»