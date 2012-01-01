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Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Все началось в Харбине. Серия 5
Драма12+

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О сериале

Борис работает на железной дороге, в передвижной лаборатории. Он вместе со своим начальником, добрейшим Артуром Тарасовичем Ивашко, спасает паровозные котлы от накипи. У Бориса роман с преподавателем музыки Лидией Вишняковой.

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Жанр
Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Все началось в Харбине»