Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2012, Все началось в Харбине. Серия 1
Драма, Исторический18+
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О сериале
Харбин 1929 года. Дорога, построенная еще до революции, теперь принадлежит Советской России. В Харбине живут и бывшие работники КВЖД, теперь белоэмигранты и советские сотрудники дороги. Новая власть в Китае захватывает управление железной дорогой.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛЗРежиссёр
Лео
Зисман
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Эрнст
Романов
- ЮДАктриса
Юлия
Денисова
- АПАктёр
Александр
Петров
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- АБПродюсер
Александр
Буравский
- ВСПродюсер
Валерий
Смецкой
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко