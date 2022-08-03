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Все началось в Харбине
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Все началось в Харбине (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2012, Все началось в Харбине. Серия 1
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Харбин 1929 года. Дорога, построенная еще до революции, теперь принадлежит Советской России. В Харбине живут и бывшие работники КВЖД, теперь белоэмигранты и советские сотрудники дороги. Новая власть в Китае захватывает управление железной дорогой.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Все началось в Харбине»