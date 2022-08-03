Харбин 1929 года. Дорога, построенная еще до революции, теперь принадлежит Советской России. В Харбине живут и бывшие работники КВЖД, теперь белоэмигранты и советские сотрудники дороги. Новая власть в Китае захватывает управление железной дорогой.

