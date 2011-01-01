Все, что нам нужно... (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В предновогодней суете пересекаются истории разных по возрасту, профессии и жизненным приоритетам героев: писателя Вадима Снегина и студентки Даши; хоккеиста Дениса Чащина и миловидной проводницы Веры, ждущей своего «принца»; Светланы - примерной жены и матери двоих детей и ее внезапно вспыхнувшей страсти к генералу Сергею Набережнову; одинокой красавицы Дианы, деловой женщины, разочаровавшейся во всех человеческих радостях; и даже 12-летнего сына Светланы — Максима и влюбленной в него одноклассницы Маши.



Кто-то из них стремится круто поменять свою жизнь, кто-то пытается переосмыслить происходящее и начать все с чистого листа, кто-то старается продлить мгновения внезапно нахлынувшего счастья, — каждому хочется начать Новый Год с перемен к лучшему. До волшебного боя часов остаются считанные дни, минуты, - и все узелки распутываются, события в мгновение ока меняют ход, бросая героев от безмерной радости к полному отчаянью, чтобы в конце концов случилось долгожданное чудо, которого так ждут под Новый Год, и каждый обрел все, что нам нужно... Любовь.



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