Вражда (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

В первом сезоне оскароносные актрисы Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг играют голливудских легенд Бэтт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Место действия — съемочная площадка классического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?», на которой неприязнь между Дэвис и Кроуфорд достигла высшей точки напряжен�ия.



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