Вражда
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Вражда

Вражда (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Feud 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Красочный проект-антология от создателя «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений» Райана Мерфи. Основа «Вражды» — детально воссозданные истории громких противостояний. В фокусе авторов сериала — звезды кино и шоу-бизнеса, политики и знатные особы.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вражда»

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