Вражда (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Красочный проект-антология от создателя «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений» Райана Мерфи. Основа «Вражды» — детально воссозданные истории громких противостояний. В фокусе авторов сериала — звезды кино и шоу-бизнеса, политики и знатные особы.



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