Вражда (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Feud 8 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В первом сезоне оскароносные актрисы Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг играют голливудских легенд Бэтт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Место действия — съемочная площадка классического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?», на которой неприязнь между Дэвис и Кроуфорд достигла высшей точки напряжения.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- РМРежиссёр
Райан
Мерфи
- ГХРежиссёр
Гвинет
Хердер-Пэйтон
- Режиссёр
Хелен
Хант
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актриса
Джуди
Дэвис
- ДХАктриса
Джеки
Хоффман
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ЭРАктриса
Элисон
Райт
- Актриса
Дайан
Лэйн
- МРАктриса
Молли
Рингуолд
- Актёр
Том
Холландер
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- КФАктриса
Калиста
Флокхарт
- ДКСценарист
Джаффе
Коэн
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ДРСценарист
Джон
Робин Бэйц
- Продюсер
Деде
Гарднер
- ДЛПродюсер
Джессика
Лэнг
- АМПродюсер
Алексис
Мартин Вудалл
- ЛЭХудожница
Лу
Эйрич
- ФМХудожница
Флоренция
Мартин
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- МРХудожник
Марк
Рикер
- ЧЮМонтажёр
Чи
Юн Чунг
- НКОператор
Нельсон
Крегг
- МБОператор
Майкл
Бауман
- МККомпозитор
Мак
Квейл
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман