Вражда (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

В первом сезоне оскароносные актрисы Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг играют голливудских легенд Бэтт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Место действия — съемочная площадка классического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?», на которой неприязнь между Дэвис и Кроуфорд достигла высшей точки напряжения.

