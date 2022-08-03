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Вражда (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Feud
Драма, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В первом сезоне оскароносные актрисы Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг играют голливудских легенд Бэтт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Место действия — съемочная площадка классического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?», на которой неприязнь между Дэвис и Кроуфорд достигла высшей точки напряжения.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вражда»