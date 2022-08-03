МегаКлиника (сериал, 2021) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

Видео про Супергероев и машинки. Человек Паук лечит аллергию! Железный Человек спасает Спайдермена
Видео про Супергероев и машинки. Человек Паук лечит аллергию! Железный Человек спасает Спайдермена

Играем в Доктора! Свою работу начинает больница для игрушек - МегаКлиника. Наши Доктора принимают все игрушки, которым нужен медицинский осмотр или другая медицинская помощь. В приемном отделении игрушки встречает регистратор. Бетмэн, Ам-Ням, трансформеры, игрушечные машинки - все торопятся на прием. Наши доктора смогут вылечить всех!. Давай играть в доктора вместе. Добро пожаловать в новую МЕГАКЛИНИКУ!

