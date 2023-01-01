МегаКлиника
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МегаКлиника

МегаКлиника (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.82020, МегаКлиника 1 сезон
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Играем в Доктора! Свою работу начинает больница для игрушек - МегаКлиника. Наши Доктора принимают все игрушки, которым нужен медицинский осмотр или другая медицинская помощь. В приемном отделении игрушки встречает регистратор. Бетмэн, Ам-Ням, трансформеры, игрушечные машинки - все торопятся на прием. Наши доктора смогут вылечить всех!. Давай играть в доктора вместе. Добро пожаловать в новую МЕГАКЛИНИКУ!

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