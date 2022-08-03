WinkДетямМегаКлиника1-й сезонИгрушки - роботы трансформеры. Оптимус Прайм ремонтируетя? Доктор Ой и игры: больница для игрушек
МегаКлиника (сериал, 2021) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн
7.92021, Игрушки - роботы трансформеры. Оптимус Прайм ремонтируетя? Доктор Ой и игры: больница для игрушек
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Играем в Доктора! Свою работу начинает больница для игрушек - МегаКлиника. Наши Доктора принимают все игрушки, которым нужен медицинский осмотр или другая медицинская помощь. В приемном отделении игрушки встречает регистратор. Бетмэн, Ам-Ням, трансформеры, игрушечные машинки - все торопятся на прием. Наши доктора смогут вылечить всех!. Давай играть в доктора вместе. Добро пожаловать в новую МЕГАКЛИНИКУ!