Роботы Трансформеры и Супергерои Леди Баг и Супер Кот у Доктора Игрушек! Бамблби остановил Биска
МегаКлиника (сериал, 2021) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн бесплатно

Играем в Доктора! Свою работу начинает больница для игрушек - МегаКлиника. Наши Доктора принимают все игрушки, которым нужен медицинский осмотр или другая медицинская помощь. В приемном отделении игрушки встречает регистратор. Бетмэн, Ам-Ням, трансформеры, игрушечные машинки - все торопятся на прием. Наши доктора смогут вылечить всех!. Давай играть в доктора вместе. Добро пожаловать в новую МЕГАКЛИНИКУ!

