Бамблби и Оптимус Прайм лечатся у Доктора Ой. Видео про машинки. Роботы Трансформеры под обстрелом!
Wink
Детям
МегаКлиника
1-й сезон
Бамблби и Оптимус Прайм лечатся у Доктора Ой. Видео про машинки. Роботы Трансформеры под обстрелом!

МегаКлиника (сериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

7.92021, Бамблби и Оптимус Прайм лечатся у Доктора Ой. Видео про машинки. Роботы Трансформеры под обстрелом!
Блог18+

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О сериале

Играем в Доктора! Свою работу начинает больница для игрушек - МегаКлиника. Наши Доктора принимают все игрушки, которым нужен медицинский осмотр или другая медицинская помощь. В приемном отделении игрушки встречает регистратор. Бетмэн, Ам-Ням, трансформеры, игрушечные машинки - все торопятся на прием. Наши доктора смогут вылечить всех!. Давай играть в доктора вместе. Добро пожаловать в новую МЕГАКЛИНИКУ!

Жанр
Блог
Время
7 мин / 00:07

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