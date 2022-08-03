Барби упала на роликах! Черепашка Ниндзя привел коня в Мегаклинику! @Игрушки Gulliver
Wink
Детям
МегаКлиника
1-й сезон
Барби упала на роликах! Черепашка Ниндзя привел коня в Мегаклинику! @Игрушки Gulliver

МегаКлиника (сериал, 2021) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

7.92021, Барби упала на роликах! Черепашка Ниндзя привел коня в Мегаклинику! @Игрушки Gulliver
Блог18+

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О сериале

Играем в Доктора! Свою работу начинает больница для игрушек - МегаКлиника. Наши Доктора принимают все игрушки, которым нужен медицинский осмотр или другая медицинская помощь. В приемном отделении игрушки встречает регистратор. Бетмэн, Ам-Ням, трансформеры, игрушечные машинки - все торопятся на прием. Наши доктора смогут вылечить всех!. Давай играть в доктора вместе. Добро пожаловать в новую МЕГАКЛИНИКУ!

Жанр
Блог
Время
5 мин / 00:05

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