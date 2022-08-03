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Ветер в лицо
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Ветер в лицо (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Ветер в лицо. Серия 1
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Безоблачная жизнь 20-летней Дины рушится в одночасье: умирает ее дедушка, она становится жертвой квартирных аферистов, ее предает любимый человек, и, вдобавок, она узнает, что беременна. Ситуация осложняется еще и тем, что пообещав родить ребенка для другой женщины, Дина вдруг меняет решение...

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветер в лицо»