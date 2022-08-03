WinkСериалыВетер в лицо1-й сезон1-я серия
Ветер в лицо (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2014, Ветер в лицо. Серия 1
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Безоблачная жизнь 20-летней Дины рушится в одночасье: умирает ее дедушка, она становится жертвой квартирных аферистов, ее предает любимый человек, и, вдобавок, она узнает, что беременна. Ситуация осложняется еще и тем, что пообещав родить ребенка для другой женщины, Дина вдруг меняет решение...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- НМРежиссёр
Николай
Михайлов
- Актриса
Алина
Ланина
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- КСАктёр
Константин
Стрельников
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- Актриса
Нина
Антонова
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- Актриса
Катя
Кабак
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- НВАктриса
Наталия
Васько
- НАСценарист
Наталья
Афиногенова
- НМСценарист
Николай
Михайлов
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- ЛЖПродюсер
Лариса
Журавская
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ВЖПродюсер
Вадим
Жук
- АБПродюсер
Андрей
Бондаренко
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- ЕПХудожница
Екатерина
Притула
- ОКМонтажёр
Ольга
Ковальчук
- ВИОператор
Владимир
Иванов
- ТПКомпозитор
Тимур
Полянский