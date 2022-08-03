Ветер в лицо (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Ветер в лицо 1 сезон
Мелодрама12+
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О сериале
Жизнь Дины меняется в одночасье: погибает дедушка, квартирные аферисты лишают дома, предает любимый мужчина... Пообещав стать суррогатной матерью, героиня вдруг осознает, что малыш, которого она носит под сердцем, стал ей самым родным, и отдавать его девушка отказывается…
Она пройдет через множество испытаний, узнает тайну своего рождения, научится понимать и прощать, прежде чем жизнь ее наладится, и в ней появится любовь.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- НМРежиссёр
Николай
Михайлов
- Актриса
Алина
Ланина
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- КСАктёр
Константин
Стрельников
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- Актриса
Нина
Антонова
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- Актриса
Катя
Кабак
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- НВАктриса
Наталия
Васько
- НАСценарист
Наталья
Афиногенова
- НМСценарист
Николай
Михайлов
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- ЛЖПродюсер
Лариса
Журавская
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ВЖПродюсер
Вадим
Жук
- АБПродюсер
Андрей
Бондаренко
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- ЕПХудожница
Екатерина
Притула
- ОКМонтажёр
Ольга
Ковальчук
- ВИОператор
Владимир
Иванов
- ТПКомпозитор
Тимур
Полянский