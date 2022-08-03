Ветер в лицо (сериал, 2014) смотреть онлайн

Жизнь Дины меняется в одночасье: погибает дедушка, квартирные аферисты лишают дома, предает любимый мужчина... Пообещав стать суррогатной матерью, героиня вдруг осознает, что малыш, которого она носит под сердцем, стал ей самым родным, и отдавать его девушка отказывается…

Она пройдет через множество испытаний, узнает тайну своего рождения, научится понимать и прощать, прежде чем жизнь ее наладится, и в ней появится любовь.

