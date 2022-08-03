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Ветер в лицо

Ветер в лицо (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Ветер в лицо 1 сезон
Мелодрама12+

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О сериале

Жизнь Дины меняется в одночасье: погибает дедушка, квартирные аферисты лишают дома, предает любимый мужчина... Пообещав стать суррогатной матерью, героиня вдруг осознает, что малыш, которого она носит под сердцем, стал ей самым родным, и отдавать его девушка отказывается…
Она пройдет через множество испытаний, узнает тайну своего рождения, научится понимать и прощать, прежде чем жизнь ее наладится, и в ней появится любовь.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветер в лицо»