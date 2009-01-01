Варенька (сериал, 2009) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После покушения на жизнь любимого мужчины Александра Варенька теряет ребенка. В это время сестра Саши Эльвира, одержимая мыслью завладеть наследством получает генеральную доверенность на управление компанией брата, а после пытается отравить его самого.



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