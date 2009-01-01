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2-й сезон
2-я серия

Варенька (сериал, 2009) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.82009, Варенька. Наперекор судьбе. Серия 2
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

После покушения на жизнь любимого мужчины Александра Варенька теряет ребенка. В это время сестра Саши Эльвира, одержимая мыслью завладеть наследством получает генеральную доверенность на управление компанией брата, а после пытается отравить его самого.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Варенька»