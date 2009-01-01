Варенька (сериал, 2009) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.82009, Варенька. Наперекор судьбе. Серия 2
Мелодрамы18+
Сюжет
После покушения на жизнь любимого мужчины Александра Варенька теряет ребенка. В это время сестра Саши Эльвира, одержимая мыслью завладеть наследством получает генеральную доверенность на управление компанией брата, а после пытается отравить его самого.
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Информация
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Валерий
Девятилов
- Актриса
Ирина
Пегова
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- ИФАктёр
Игорь
Фурманюк
- АБАктриса
Анастасия
Бусыгина
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- ЕЛАктёр
Егор
Лучишкин
- ЕГАктриса
Елена
Гольянова
- ДЮАктёр
Денис
Юченков
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- ЮЛСценарист
Юрий
Латанов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ИЕХудожник
Илья
Евдокимов
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- ВПОператор
Виктор
Пищальников
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов