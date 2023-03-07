Узнай меня, если сможешь. Сезон 1. Серия 10
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Узнай меня, если сможешь
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Узнай меня, если сможешь (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.22014, Узнай меня, если сможешь. Сезон 1. Серия 10
Мелодрама12+

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О сериале

Илья Авдеев – молодой юноша, который влюблен в девушку по имени Алиса. Однако, ее отец желает, чтобы дочь кокетничала с богатенькими толстосумами, чтобы потом вымогать с них деньги за совращение несовершеннолетней. Алисе приходится подчиняться отцу из-за того, что ее сестра больна лейкемией. В это время Авдеев по ложному обвинению за убийство охранника и ограбление игрового казино оказывается в тюрьме.

Официальная версия гласит, что Илья погиб в тюрьме. А на деле, он проходит через пластическую операцию, выйдя на свободу с новым лицом. Теперь у него новое имя – Никита Громов, и теперь он под опекой одного из криминальных авторитетов – Романа Архипова. Архипов планирует использовать парня в качестве орудия мести, да и сам парень не против отомстить.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Узнай меня, если сможешь»