Ускользающая жизнь (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Успешный кардиохирург Альбина Виленская приходит в себя в больнице и узнает, что отец, известный адвокат, умер, лишив ее наследства, жених Игорь бесследно исчез, а сама она пыталась покончить с собой. Расследуя обстоятельства, которые привели к крушению ее жизни, Альбина снова оказывается на краю пропасти. К счастью, на ее пути появляется спаситель, с которым Альбину неожиданно многое связывает.

