WinkСериалыУничтоЖанна1-й сезон8-я серия
5.02024, УничтоЖанна. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Фантастика16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
УничтоЖанна (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+12 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 1
- 16+12 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 2
- 16+15 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 3
- 16+13 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 4
- 16+14 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 5
- 16+16 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 6
- 16+14 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 7
- 16+13 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 8
- 16+14 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 9
- 16+17 мин
УничтоЖанна
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Домохозяйка Жанна, обладающая паранормальными способностями, сначала становится суперагентом российской разведки, а затем предводительницей отряда трудных подростков с чудаковатыми суперспособностями.
Сериал УничтоЖанна 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Кудымов
- ЮЕАктриса
Юлия
Егерева
- Актёр
Игорь
Жижикин
- ЕГАктёр
Евгений
Герчаков
- АДАктёр
Адам
Джеймс Маскин
- ДСАктёр
Джонатан
Солвей
- Актёр
Павел
Прилучный
- ИОАктёр
Игорь
Ознобихин
- РПАктёр
Роман
Попов
- РФАктёр
Роман
Фомин
- Актриса
София
Каштанова
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- ТПАктёр
Тимофей
Попович
- Сценарист
Максим
Кудымов
- ЮЕПродюсер
Юлия
Егерева
- ОСПродюсер
Олег
Санько
- ВГПродюсер
Владислав
Горбов
- ДБХудожник
Дмитрий
Богачев
- ДБХудожница
Дарья
Белослюдова
- МРХудожница
Марина
Ржанова
- ЕБМонтажёр
Евгения
Борисова
- АШОператор
Алексей
Шубаков