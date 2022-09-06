Есть на шумном базаре неприметная лавка с вывеской «Умные вещи». И товар в ней сплошь чудесный: и дудка-самогудка, и скатерть-самобранка, и сапоги-скороходы - ни одной обыденной вещи не сыщешь. Каждый, кто в лавку зайдет, может те умные вещи приобрести, и платы высокой продавец не потребует. Вот только не каждый сумеет такими диковинками с толком воспользоваться.

