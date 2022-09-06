WinkСериалыУмные вещи1-й сезон1-я серия
Умные вещи (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.01973, Умные вещи. Серия 1
Семейный, Фэнтези18+
Сезоны и серии
О сериале
Есть на шумном базаре неприметная лавка с вывеской «Умные вещи». И товар в ней сплошь чудесный: и дудка-самогудка, и скатерть-самобранка, и сапоги-скороходы - ни одной обыденной вещи не сыщешь. Каждый, кто в лавку зайдет, может те умные вещи приобрести, и платы высокой продавец не потребует. Вот только не каждый сумеет такими диковинками с толком воспользоваться.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АГРежиссёр
Анатолий
Граник
- НБАктриса
Наталия
Богунова
- Актёр
Сергей
Паршин
- Актёр
Николай
Крюков
- Актёр
Евгений
Весник
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ВНАктёр
Валерий
Носик
- ГААктёр
Георгий
Антонов
- ППАктёр
Павел
Панков
- ММАктриса
Марина
Мальцева
- НПАктриса
Наталья
Патракова
- АГСценарист
Анатолий
Граник
- АТСценарист
Алексей
Тверской
- ЮГПродюсер
Юрий
Губанов
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ИКХудожник
И.
Корзаков
- ЕВМонтажёр
Елена
Верещагина
- НСОператор
Николай
Строганов
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян