Умные вещи. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Умные вещи (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.01973, Умные вещи. Серия 1
Семейный, Фэнтези18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Есть на шумном базаре неприметная лавка с вывеской «Умные вещи». И товар в ней сплошь чудесный: и дудка-самогудка, и скатерть-самобранка, и сапоги-скороходы - ни одной обыденной вещи не сыщешь. Каждый, кто в лавку зайдет, может те умные вещи приобрести, и платы высокой продавец не потребует. Вот только не каждый сумеет такими диковинками с толком воспользоваться.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Умные вещи»