Уловка-22 (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

1944 год. На итальянском острове дислоцируется отряд американских пилотов. День за днем они бомбардируют противника и мечтают об увольнении, но командование лишь повышает количество боевых вылетов. Герои решают изобразить сумасшествие и демобилизоваться, но это оказывается не так-то просто.



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