Уловка-22 (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

1944 год. Бомбардировочный полк, в котором служит капитан Йоссариан, дислоцировался на острове в Тирренском море. Чтобы выйти в запас, военнослужащему нужно совершить определенное количество боевых вылетов согласно норме, установленной в ВВС США. Однако командир полка, выслуживая очередной чин, постоянно повышает планку. Йоссариан пытается убраться подальше от войны и ссылается на сумасшествие, поскольку это заболевание является официальной причиной для отстранения от полетов. Но согласно некоему правительственному постановлению, «Уловке-22», всякий, кто называет себя сумасшедшим с целью освободиться от воинской обязанности, тем самым доказывает обратное, ведь подобное заявление явно свидетельствует о здравомыслии.

