Уловка-22 (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
1944 год. Бомбардировочный полк, в котором служит капитан Йоссариан, дислоцировался на острове в Тирренском море. Чтобы выйти в запас, военнослужащему нужно совершить определенное количество боевых вылетов согласно норме, установленной в ВВС США. Однако командир полка, выслуживая очередной чин, постоянно повышает планку. Йоссариан пытается убраться подальше от войны и ссылается на сумасшествие, поскольку это заболевание является официальной причиной для отстранения от полетов. Но согласно некоему правительственному постановлению, «Уловке-22», всякий, кто называет себя сумасшедшим с целью освободиться от воинской обязанности, тем самым доказывает обратное, ведь подобное заявление явно свидетельствует о здравомыслии.
Рейтинг
- Режиссёр
Джордж
Клуни
- Режиссёр
Грант
Хеслов
- ЭКРежиссёр
Эллен
Кёрас
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актёр
Кайл
Чендлер
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэвид Стюарт
- РГАктёр
Рафи
Гаврон
- Актёр
Грэм
Патрик Мартин
- КДАктёр
Кевин
Дж. О’Коннор
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- ДРАктёр
Джон
Рудницкий
- Актёр
Герран
Хауэлл
- Актриса
Тесса
Феррер
- ЛДСценарист
Люк
Дейвис
- ДХСценарист
Джозеф
Хеллер
- Сценарист
Дэвид
Мишо
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- Продюсер
Джордж
Клуни
- ЛДПродюсер
Люк
Дейвис
- Продюсер
Стив
Голин
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- МРОператор
Мартин
Руе
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс