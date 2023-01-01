Уловка-22 (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.42019, Catch-22 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
1944 год. На итальянском острове дислоцируется отряд американских пилотов. День за днем они бомбардируют противника и мечтают об увольнении, но командование лишь повышает количество боевых вылетов. Герои решают изобразить сумасшествие и демобилизоваться, но это оказывается не так-то просто. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыВоенные, Комедии, Боевики, Приключения, Драмы, Зарубежные, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
�Джордж
Клуни
- Режиссёр
Грант
Хеслов
- ЭКРежиссёр
Эллен
Кёрас
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актёр
Кайл
Чендлер
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэвид Стюарт
- РГАктёр
Рафи
Гаврон
- Актёр
Грэм
Патрик Мартин
- КДАктёр
Кевин
Дж. О’Коннор
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- ДРАктёр
Джон
Рудницкий
- Актёр
Герран
Хауэлл
- Актриса
Тесса
Феррер
- ЛДСценарист
Люк
Дейвис
- ДХСценарист
Джозеф
Хеллер
- Сценарист
Дэвид
Мишо
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- Продюсер
Джордж
Клуни
- ЛДПродюсер
Люк
Дейвис
- Продюсер
Стив
Голин
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- МРОператор
Мартин
Руе
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс