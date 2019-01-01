Уловка-22. Серия 1
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Уловка-22 (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.42019, Catch-22
Драмы, Триллеры18+

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Сюжет

1944 год. На итальянском острове дислоцируется отряд американских пилотов. День за днем они бомбардируют противника и мечтают об увольнении, но командование лишь повышает количество боевых вылетов. Герои решают изобразить сумасшествие и демобилизоваться, но это оказывается не так-то просто.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уловка-22»