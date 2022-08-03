Убивая Еву (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Убивая Еву. Сезон 2. Серия 3
8.82019, Killing Eve
Боевик, Драма18+
Ева Поластри занимается рутинной работой в MI5 и мечтает о настоящем деле. Тем временем по миру орудует наемная убийца с русскими корнями Вилланель. Похоже, мечты Евы сбываются, ведь преступница проявляет к ней интерес. Между героинями начинаются чертовски увлекательные «кошки-мышки».
О сериале

Ироничный шпионский сериал, сделавший звездами Джоди Комер и Сандру О, возвращается со сценаристкой Эмеральд Фенелл. Если вы любите наблюдать за раскрытием необычных персонажей и цените работу костюмеров, то вам понравится сериал «Убивая Еву» — 2 сезон есть в подписке Amediateka на нашем сервисе.

Второй сезон подхватывает рассказ сразу после событий первого. После нападения, которое чуть не стало для нее фатальным, Вилланель должна проделать путь из французской больницы в Лондон. Ева тем временем сильно обеспокоена жестокостью своего поступка и пытается разыскать раненную преступницу, но безуспешно. Начальство требует, чтобы агент вернулась в английскую столицу. Там Еву ждет свежее дело, в ходе расследования которого она нападает на след киллера по прозвищу Призрак. Вилланель тоже возвращается к своей работе, но оказывается вынуждена оставлять Еве послания на местах преступлений, чтобы та не спутала ее с Призраком.

Какой будет новая встреча двух одержимых друг другом героинь? Узнаете, если будете смотреть «Убивая Еву» — 2 сезон сериала доступен на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

