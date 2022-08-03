Цыганки (сериал, 2008) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2008, Цыганки. Сезон 1. Серия 3
О сериале
В тяжелое послевоенное время нелегко было всем, города и села были разрушены, везде царила бедность. Но цыганам было еще сложнее - ведь для большинства советских людей они были чужими, без роду и племени. События фильма разворачиваются летом 1945 года. МГБ проводит операцию по переселению цыганского табора прямиком в лагеря.
- ПИРежиссёр
Павел
Игнатов
- ЕЛРежиссёр
Елена
Лосева
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актриса
Надежда
Бахтина
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Виталий
Егоров
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- ККАктриса
Ксения
Кузнецова
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- АЗАктёр
Андрей
Зенин
- ЮМАктриса
Юлия
Милана
- ВДСценарист
Виктор
Демент
- ВДСценарист
Владлен
Дорофеев
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- ЮГПродюсер
Юрий
Глоцер
- ССХудожница
Светлана
Соснина
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- АСОператор
Александр
Сурков
- АДКомпозитор
Андрей
Державин