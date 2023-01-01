Цыганки
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Цыганки (сериал, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Цыганки 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В тяжелое послевоенное время нелегко было всем, города и села были разрушены, везде царила бедность. Но цыганам было еще сложнее - ведь для большинства советских людей они были чужими, без роду и племени. События фильма разворачиваются летом 1945 года. МГБ проводит операцию по переселению цыганского табора прямиком в лагеря.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цыганки»

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