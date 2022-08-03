Цыганки (сериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Цыганки. Сезон 1. Серия 10
Цыганки (сериал, 2008) сезон 1 серия 10

2008, Мелодрама
Мелодрама18+

О сериале

В тяжелое послевоенное время нелегко было всем, города и села были разрушены, везде царила бедность. Но цыганам было еще сложнее - ведь для большинства советских людей они были чужими, без роду и племени. События фильма разворачиваются летом 1945 года. МГБ проводит операцию по переселению цыганского табора прямиком в лагеря.

52 мин

5.3 КиноПоиск

