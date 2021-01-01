Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Веселые зверьки изучают мир ярких красок, поют песни и узнают интересные факты вместе со зрителями. Добрый сериал «Цветняшки» — мультфильм о дружбе, играх и музыке для малышей.



По утрам, когда в небе появляется веселое Солнышко, в альбоме-раскраске просыпаются капельки-цветняшки. Они разносят по страницам краску и зовут гулять друзей: лисенка, цыпленка, волчонка, зайчонка и котенка. Вместе малыши учатся играть в кубики и делать ремонт, помогают птичкам вновь найти голос, летают на Луну вместе со стрекозами и рисуют бороду грустному к�озлу, над которым смеются сородичи.



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