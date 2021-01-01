Контент станет доступным 15.04.2025
Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 1
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 2
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 3
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 4
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 5
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 6
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 7
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 8
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 9
- 0+15апреля
Цветняшки
Сезон 3 Серия 10
Сюжет
Веселые зверьки изучают мир ярких красок, поют песни и узнают интересные факты вместе со зрителями. Добрый сериал «Цветняшки» — мультфильм о дружбе, играх и музыке для малышей.
По утрам, когда в небе появляется веселое Солнышко, в альбоме-раскраске просыпаются капельки-цветняшки. Они разносят по страницам краску и зовут гулять друзей: лисенка, цыпленка, волчонка, зайчонка и котенка. Вместе малыши учатся играть в кубики и делать ремонт, помогают птичкам вновь найти голос, летают на Луну вместе со стрекозами и рисуют бороду грустному к�озлу, над которым смеются сородичи.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыРазвивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская