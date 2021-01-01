Цветняшки. Сезон 3. Серия 2
Wink
Детям
Цветняшки
3-й сезон
2-я серия
8.72021, Цветняшки. Сезон 3. Серия 2
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Коллекция мини-фильмов с любимыми героями

Контент станет доступным 15.04.2025

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Веселые зверьки изучают мир ярких красок, поют песни и узнают интересные факты вместе со зрителями. Добрый сериал «Цветняшки» — мультфильм о дружбе, играх и музыке для малышей.

По утрам, когда в небе появляется веселое Солнышко, в альбоме-раскраске просыпаются капельки-цветняшки. Они разносят по страницам краску и зовут гулять друзей: лисенка, цыпленка, волчонка, зайчонка и котенка. Вместе малыши учатся играть в кубики и делать ремонт, помогают птичкам вновь найти голос, летают на Луну вместе со стрекозами и рисуют бороду грустному козлу, над которым смеются сородичи.

Открыть для себя новое маленькие зрители смогут, когда будут смотреть «Цветняшки» — мультик онлайн доступен на Wink.

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8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»