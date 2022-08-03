Труффальдино из Бергамо. Серия 1
Wink
Сериалы
Труффальдино из Бергамо
1-й сезон
1-я серия

Труффальдино из Бергамо (сериал, 1976) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.51976, Труффальдино из Бергамо. Серия 1
Комедия, Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Веселый и неутомимый балагур Труффальдино нанимается в услужение сразу к двум господам, живущим в разных номерах одного и того же отеля. Вскоре выяснится, что оба хозяина не только знакомы, но даже были в прошлом женихом и невестой, но до поры не знают, что другой находится рядом. А неутомимый Труффальдино успевает обслужить всех, да и себе найти невесту...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Труффальдино из Бергамо»