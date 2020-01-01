Михаил «Сивый» Долгополов vs. Андрей «Панда» Мешков
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Top Dog Fighting Championship 6
1-й сезон
Михаил «Сивый» Долгополов vs. Андрей «Панда» Мешков

Top Dog Fighting Championship 6 (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.32020, Михаил «Сивый» Долгополов vs. Андрей «Панда» Мешков
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Шестой и финальный в 2020 году турнир лиги боeв на голых кулаках Top Dog FC прошeл в новом формате. Стадион, прямой эфир и яркие дебютанты. Главным событием турнира стал бой Михаила «Сивого» Долгополова с Андреем «Пандой» Мешковым в полусреднем весе.

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