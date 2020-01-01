Майк «Вооружённый» Стиценко vs. Гази «Зохан» Газимагомедов
Wink
Сериалы
Top Dog Fighting Championship 6
1-й сезон
Майк «Вооружённый» Стиценко vs. Гази «Зохан» Газимагомедов

Top Dog Fighting Championship 6 (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.22020, Майк «Вооружённый» Стиценко vs. Гази «Зохан» Газимагомедов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шестой и финальный в 2020 году турнир лиги боeв на голых кулаках Top Dog FC прошeл в новом формате. Стадион, прямой эфир и яркие дебютанты. Главным событием турнира стал бой Михаила «Сивого» Долгополова с Андреем «Пандой» Мешковым в полусреднем весе.

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Жанр
Спорт
Время
20 мин / 00:20

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