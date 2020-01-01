Top Dog Fighting Championship 6 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Анис «Охотник» Чилаев vs. Алишер «Памирский Мотиватор» Якубов
Top Dog Fighting Championship 6
Анис «Охотник» Чилаев vs. Алишер «Памирский Мотиватор» Якубов

Шестой и финальный в 2020 году турнир лиги боeв на голых кулаках Top Dog FC прошeл в новом формате. Стадион, прямой эфир и яркие дебютанты. Главным событием турнира стал бой Михаила «Сивого» Долгополова с Андреем «Пандой» Мешковым в полусреднем весе.

