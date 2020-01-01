Андрей «Веном» Борисов vs. Шахзодмирзо «Шах» Салахидинов
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Top Dog Fighting Championship 6
1-й сезон
Андрей «Веном» Борисов vs. Шахзодмирзо «Шах» Салахидинов

Top Dog Fighting Championship 6 (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.22020, Андрей «Веном» Борисов vs. Шахзодмирзо «Шах» Салахидинов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Шестой и финальный в 2020 году турнир лиги боeв на голых кулаках Top Dog FC прошeл в новом формате. Стадион, прямой эфир и яркие дебютанты. Главным событием турнира стал бой Михаила «Сивого» Долгополова с Андреем «Пандой» Мешковым в полусреднем весе.

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