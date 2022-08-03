Top Dog Fighting Championship 6 (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Валерий «Орёл» Особов vs. Алексей «Ноу Лав» Чабанов
8.32020, Валерий «Орёл» Особов vs. Алексей «Ноу Лав» Чабанов
Спортивный, Спортивный18+

Шестой и финальный в 2020 году турнир лиги боeв на голых кулаках Top Dog FC прошeл в новом формате. Стадион, прямой эфир и яркие дебютанты. Главным событием турнира стал бой Михаила «Сивого» Долгополова с Андреем «Пандой» Мешковым в полусреднем весе.

Спортивный
11 мин / 00:11

