Top Dog Fighting Championship 6 (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Рустам «Астероид» Мухитдинов vs. Багдат «Казах» Дюсембаев
Top Dog Fighting Championship 6
Спортивный, Спортивный18+

Шестой и финальный в 2020 году турнир лиги боeв на голых кулаках Top Dog FC прошeл в новом формате. Стадион, прямой эфир и яркие дебютанты. Главным событием турнира стал бой Михаила «Сивого» Долгополова с Андреем «Пандой» Мешковым в полусреднем весе.

Сериал Рустам «Астероид» Мухитдинов vs 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Спортивный
20 мин / 00:20

