Теория невероятности (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Теория невероятности. Серия 2
Мелодрамы12+
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Сюжет
Долгая и счастливая семейная жизнь Ирины и Виктора даёт трещину, когда жена узнаёт об измене. Не желая рубить с плеча, Ирина скрывает, что узнала правду, и решает во что бы то ни стало сохранить семью. По совету подруги она обращается за помощью… к колдуньям.
Но роковое стечение обстоятельств мешает Ирине довести «волшебство» до конца: одна за другой чародейки погибают страшной смертью…
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- МКАктриса
Мария
Куликова
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- Актёр
Александр
Макогон
- АСАктёр
Александр
Сетейкин
- КЩАктриса
Ксения
Щербакова
- ОЧАктриса
Ольга
Чудакова
- АФАктёр
Артем
Федотов
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- АФАктёр
Антон
Феоктистов
- ДБАктриса
Дарья
Белоусова
- Сценарист
Владимир
Еремин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ТХПродюсер
Тамара
Хромова
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ДНХудожник
Дмитрий
Некрасов
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- НРКомпозитор
Николай
Ростов