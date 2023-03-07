Теория невероятности (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Долгая и счастливая семейная жизнь Ирины и Виктора даёт трещину, когда жена узнаёт об измене. Не желая рубить с плеча, Ирина скрывает, что узнала правду, и решает во что бы то ни стало сохранить семью. По совету подруги она обращается за помощью… к колдуньям.



Но роковое стечение обстоятельств мешает Ирине довести «волшебство» до конца: одна за другой чародейки погибают страшной смертью…

