Тайны медовой долины. Серия 12
Wink
Детям
Тайны медовой долины
1-й сезон
12-я серия
8.52020, Тайны медовой долины. Серия 12
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Тайны медовой долины (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мудрая сова расследует происшествия в прибрежном городке – в детективном мультсериале по сценарию Дарьи Донцовой. Добро пожаловать в Медовую долину! Это идиллический город у моря, где обитают животные разных профессий, которые дружат и уважительно относятся друг к другу. Но даже в самых райских местах случаются недопонимания, распутать которые помогает мудрая сова Софи. Прирожденная сыщица, она умеет докопаться до сути самых сложных ситуаций. Например, когда у белки-модельерши Люси пропадают пуговицы, Софи сразу понимает, что искать их нужно на чемпионате по шашкам. Следить за расследованиями гениальной совы будет интересно и детям, и их родителям!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны медовой долины»