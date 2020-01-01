Тайны медовой долины (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Мудрая сова расследует происшествия в прибрежном городке – в детективном мультсериале по сценарию Дарьи Донцовой. Добро пожаловать в Медовую долину! Это идиллический город у моря, где обитают животные разных профессий, которые дружат и уважительно относятся друг к другу. Но даже в самых райских местах случаются недопонимания, распутать которые помогает мудрая сова Софи. Прирожденная сыщица, она умеет докопаться до сути самых сложных ситуаций. Например, когда у белки-модельерши Люси пропадают пуговицы, Софи сразу понимает, что искать их нужно на чемпионате по шашкам. Следить за расследованиями гениальной совы будет интересно и детям, и их родителям!



Сериал Тайны медовой долины 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.