Тайны медовой долины (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Тайны медовой долины. Серия 11
Тайны медовой долины
1-й сезон
11-я серия
8.52020, Тайны медовой долины. Серия 11
Мультсериалы0+
О сериале

Мудрая сова расследует происшествия в прибрежном городке – в детективном мультсериале по сценарию Дарьи Донцовой. Добро пожаловать в Медовую долину! Это идиллический город у моря, где обитают животные разных профессий, которые дружат и уважительно относятся друг к другу. Но даже в самых райских местах случаются недопонимания, распутать которые помогает мудрая сова Софи. Прирожденная сыщица, она умеет докопаться до сути самых сложных ситуаций. Например, когда у белки-модельерши Люси пропадают пуговицы, Софи сразу понимает, что искать их нужно на чемпионате по шашкам. Следить за расследованиями гениальной совы будет интересно и детям, и их родителям!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.3 КиноПоиск

