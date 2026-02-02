Тайны белых ночей. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Тайны белых ночей
1-й сезон
5-я серия
9.12024, Тайны белых ночей. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама18+
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Тайны белых ночей (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Евгения с мужем переезжают в Петербург, где 10 лет назад она встретила свою первую любовь – молодого врача Кирилла, который вскоре исчез, разбив ей сердце. Судьба сводит их вновь… Муж Евгении попадает в аварию и его оперирует теперь известный хирург Кирилл Полетаев. Эта встреча пробуждает в них прошлые чувства.

Жизнь преподносит новые трудности – невеста Кирилла, узнав об их романе, угрожает ему увольнением и арестом. Женя обращается за помощью к бывшему другу Кирилла Леону. Он влюбляется в Женю, но ведет себя благородно, помогая другу, который однажды его предал. Чувства Кирилла не выдерживают испытаний – потеряв все, он начинает винить в этом Женю, и та в конце концов уходит от него. Евгения готова навсегда уехать из города, который принес ей столько страданий, но она пока не понимает, что стоит на пороге большой любви.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны белых ночей»