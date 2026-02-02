Тайны белых ночей (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Евгения с мужем переезжают в Петербург, где 10 лет назад она встретила свою первую любовь – молодого врача Кирилла, который вскоре исчез, разбив ей сердце. Судьба сводит их вновь… Муж Евгении попадает в аварию и его оперирует теперь известный хирург Кирилл Полетаев. Эта встреча пробуждает в них прошлые чувства.



Жизнь преподносит новые трудности – невеста Кирилла, узнав об их романе, угрожает ему увольнением и арестом. Женя обращается за помощью к бывшему другу Кирилла Леону. Он влюбляется в Женю, но ведет себя благородно, помогая другу, который однажды его предал. Чувства Кирилла не выдерживают испытаний – потеряв все, он начинает винить в этом Женю, и та в конце концов уходит от него. Евгения готова навсегда уехать из города, который принес ей столько страданий, но она пока не понимает, что стоит на пороге большой любви.

