Таламаcка: Тайный орден (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Таламаcка: Тайный орден. Сезон 1. Серия 3
Таламаcка: Тайный орден
1-й сезон
3-я серия
8.22025, Таламаcка: Тайный орден. Сезон 1. Серия 3
Фэнтези18+
Молодой студент становится членом секретной организации, изучающей вампиров, ведьм и демонов. Мистический детектив «Таламаска: Тайный орден» — сериал, по-новому раскрывающий вселенную «Интервью с вампиром» по романам Энн Райс.

Таламаска — секретная организация, состоящая из ученых и шпионов, которые ведут постоянное наблюдение за сверхъестественными существами, населяющими наш мир. Однажды глава лондонского штаба Хелен выходит на студента юридического факультета Гая Анатоля, с детства обладающего даром ясновидения. Гай не спешит принимать предложение о сотрудничестве, пока у него в руках не оказывается книга Дэниела Моллоя о вампире Луи де Пон дю Лаке. На ее страницах юноша находит имя своей матери. По словам Моллоя, именно Таламаска добавила ее упоминание в рукопись. Теперь, чтобы выяснить подробности, Гай решается вступить в ряды организации.

Чтобы узнать, какие тайны перед ним раскроются, смотрите сериал «Таламаска: Тайный орден» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

