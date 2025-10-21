Таламаcка: Тайный орден (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Молодой студент становится членом секретной организации, изучающей вампиров, ведьм и демонов. Мистический детектив «Таламаска: Тайный орден» — сериал, по-новому раскрывающий вселенную «Интервью с вампиром» по романам Энн Райс.



Таламаска — секретная организация, состоящая из ученых и шпионов, которые ведут постоянное наблюдение за сверхъестественными существами, населяющими наш мир. Однажды глава лондонского штаба Хелен выходит на студента юридического факультета Гая Анатоля, с детства обладающего даром ясновидения. Гай не спешит принимать предложение о сотрудничестве, пока у него в руках не оказывается книга Дэниела Моллоя о вампире Луи де Пон дю Лаке. На ее страницах юноша находит имя своей матери. По словам Моллоя, именно Таламаска добавила ее упоминание в рукопись. Теперь, чтобы выяснить подробности, Гай решается вступить в ряды организации.



