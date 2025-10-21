Таламаcка: Тайный орден (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Молодой студент становится членом секретной организации, изучающей вампиров, ведьм и демонов. Мистический детектив «Таламаска: Тайный орден» — сериал, по-новому раскрывающий вселенную «Интервью с вампиром» по романам Энн Райс.
Таламаска — секретная организация, состоящая из ученых и шпионов, которые ведут постоянное наблюдение за сверхъестественными существами, населяющими наш мир. Однажды глава лондонского штаба Хелен выходит на студента юридического факультета Гая Анатоля, с детства обладающего даром ясновидения. Гай не спешит принимать предложение о сотрудничестве, пока у него в руках не оказывается книга Дэниела Моллоя о вампире Луи де Пон дю Лаке. На ее страницах юноша находит имя своей матери. По словам Моллоя, именно Таламаска добавила ее упоминание в рукопись. Теперь, чтобы выяснить подробности, Гай решается вступить в ряды организации.
Чтобы узнать, какие тайны перед ним раскроются, смотрите сериал «Таламаска: Тайный орден» в подписке Amediateka на Wink.
- Режиссёр
Джон
Ли Хэнкок
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- НДАктёр
Николас
Дентон
- МСАктёр
Мэттью
Стир
- РГАктёр
Роберт
Гудман
- Актёр
Герард
Монако
- ЖЭАктёр
Жан-Паскаль
Энеман
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- ЭБАктёр
Эрик
Богосян
- МРАктриса
Мэйси
Ричардсон-Селлерс
- ЭРСценарист
Энн
Райс
- Продюсер
Джон
Ли Хэнкок
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ЭРПродюсер
Энн
Райс
- КРПродюсер
Кристофер
Райс
- ГЛХудожник
Гэвин
Льюис
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- НХКомпозитор
Натали
Холт