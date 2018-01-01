Wink
Сериалы
Таламаcка: Тайный орден
Актёры и съёмочная группа сериала «Таламаcка: Тайный орден»

Режиссёры

Джон Ли Хэнкок

Режиссёр

Актёры

Уильям Фихтнер

АктёрJasper
Николас Дентон

АктёрGuy Anatole
Мэттью Стир

АктёрLoren
Роберт Гудман

АктёрGroundskeeper
Герард Монако

АктёрHarris
Жан-Паскаль Энеман

АктёрCavitt paralegal
Элизабет Макговерн

АктрисаHelen
Джейсон Шварцман

АктёрBurton
Эрик Богосян

АктёрDaniel Molloy
Мэйси Ричардсон-Селлерс

АктрисаOlive

Сценаристы

Энн Райс

Сценарист

Продюсеры

Джон Ли Хэнкок

Продюсер
Марк Джонсон

Продюсер
Энн Райс

Продюсер
Кристофер Райс

Продюсер

Художники

Гэвин Льюис

Художник

Операторы

Джон Шварцман

Оператор

Композиторы

Натали Холт

Композитор